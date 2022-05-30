Manisa'da bir evde 2 bin 72 sentetik bulundu

Manisa'da bir evde 2 bin 72 sentetik bulundu

Alaşehir ilçesinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapan ekipler, fazla sayıda sentetik ecza ele geçirdi. Şahıs adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.

Manisa Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleşti.

Uyuşturucu kullanan ve aynı zamanda nakleden şüpheliler kapsamında gerçekleşen çalışmada, O.Y. isimli şahsın evinde sentetik madde olduğu belirlendi.

Evinde 2 bin 72 sentetik ele geçirildi

DHA'nın aktarımına göre, evine önceki gün operasyon düzenlenen O.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi.

Şahıs tutuklandı, diğer şüpheli aranıyor

Polisteki işlemleri ardından dün adliyeye sevk edilen O.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında şüpheli G.Ö.'nün (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.