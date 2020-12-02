Manisa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtıktan bir süre sonra polis ekiplerince yakalanan 37 yaşındaki Mustafa A., tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı 535. Sokak'ta seyir halinde olan 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracının sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Ayşe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak sürücünün Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerde yakalayıp gözaltına aldı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ehliyetsiz sürücünün Kaymak’a çarpıp kaçtığı anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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