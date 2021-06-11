Manisa'da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı

Sayım işi yaparken dengesini kaybedip düşen Erman Keskin, iş arkadaşları ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi'nde özel bir firmanın elektrik direkleri ile ilgili çalışmaları kapsamında direk sayımı yapan işçi Erman Keskin, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keskin, kayalıklarda mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Keskin'in yardımına ilk olarak telefonla ulaştığı iş arkadaşları ve muhtar Hüseyin Uyarol yetişirken, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu talihsiz işçiyi uçurumdan çıkardı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun değişik bölgelerinde kırık ve ezilmeler olan Erman Keskin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.