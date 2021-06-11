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    Manisa'da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı

    Sayım işi yaparken dengesini kaybedip düşen Erman Keskin, iş arkadaşları ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 17:59
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    Manisa'da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi'nde özel bir firmanın elektrik direkleri ile ilgili çalışmaları kapsamında direk sayımı yapan işçi Erman Keskin, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keskin, kayalıklarda mahsur kaldı.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Keskin'in yardımına ilk olarak telefonla ulaştığı iş arkadaşları ve muhtar Hüseyin Uyarol yetişirken, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu talihsiz işçiyi uçurumdan çıkardı.

    Manisa'da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Vücudunun değişik bölgelerinde kırık ve ezilmeler olan Erman Keskin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Manisa da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı #1

    Manisa da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı #2

    Manisa da elektrik direklerini sayarken uçurumdan yuvarlandı #3

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