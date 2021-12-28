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    Manisa'da elektrikli bisiklet süren gence otomobil çarptı

    Kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan 18 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 17:11
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    Manisa'da elektrikli bisiklet süren gence otomobil çarptı

    Saat 13.00 sıralarında Manisa'daki 4 Eylül Mahallesi Turgut Özal Bulvarı kavşağında 18 yaşındaki Beray Cengiz'in kullandığı elektrikli bisiklete, otomobil çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle bisikletin sürücüsü Cengiz ve arkasında yolculuk yapan arkadaşı, yola savruldu.

    Cengiz yaralanırken, arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.

    YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cengiz, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan kavşaktaki kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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