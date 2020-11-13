Manisa'da erkek bebek cami avlusuna bırakıldı

Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin erkek olduğu ve Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Eyyubi Cami’nin avlusunda bir bebek bulundu.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.