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    Manisa'da erkek bebek cami avlusuna bırakıldı

    Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin erkek olduğu ve Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 17:28
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    Manisa'da erkek bebek cami avlusuna bırakıldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Eyyubi Cami’nin avlusunda bir bebek bulundu.

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    YOĞUN BAKIMDA

    Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

    Manisa da erkek bebek cami avlusuna bırakıldı #1

    Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

    Manisa da erkek bebek cami avlusuna bırakıldı #2

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