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    Manisa'da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı

    Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda il dışı pazarlarda satılmak üzere eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 23:20
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    Manisa'da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı

    Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde A.H.K. (60) isimli şüpheliye ait ağılda at ve eşek kesildiği istihbaratı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti.

    40 KİLOGRAM EŞEK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

    Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket eden ekipler ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 adet kesilmiş eşek ve park halinde duran kamyonet ve binek araç içerisinde 3 adet canlı at ile iki poşet dolusu yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti.

    Manisa da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı #1

    PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

    Ekipler kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K. (60) olmak üzere 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
    5 şüpheli karakola götürülürken el konulan canlı hayvanlara ve etlere ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

    Öte yandan kaçak kesimi yapılan at ve eşek etlerinin Manisa il dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi.

    Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Manisa da eşek etini piyasaya sürmeye çalışanlara suçüstü yapıldı #2


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