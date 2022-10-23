Manisa'da eşini öldüren koca, cezaevine gönderildi

Karısı Huriye Zeybek'i bıçaklayarak öldüren Zafer Zeybek, cezaevine gönderildi. Cinayetin kripto para sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Türkiye'de kadın cinayetleri son bulmuyor...

Son cinayetin adresi ise Manisa.

Kentin Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde yaşayan Zafer Zeybek, tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından şoka giren Zafer Zeybek, önce polisi arayarak durumu bildirdi, ardından da üst kat komşusuna çıkarak yöneticisi olduğu apartmanın evraklarını teslim etti.

Katil kocaya gözaltı

Kanlar içerisinde Zeybek'i karşısında gören komşusu, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, evin içerisinde zanlı Zafer Zeybek'i, karısı Huriye Zeybek'in cansız bedeninin yanında buldu.

Polise teslim olan Zeybek, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zeybek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto para tartışması iddiası

Öte yandan Zafer Zeybek'in borsaya yüklü miktarda para yatırdığı, ayrıca kripto para borsasında da yüklü miktarda para kaybettiği için de eşi Huriye Zeybek'le tartıştığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle mutfaktan bıçağı alan Zeybek, eşini karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.