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    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale

    Bir kafede eski eşinin başına bardakla vurduktan sonra meyve bıçağı ile yaralamaya çalışan saldırgana, arka masada oturan 2 müşteri müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 09:52
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    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale

    3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), eski eşiyle Manisa’nın Soma ilçesindeki bir kafede buluştu.

    Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı.

    Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.’nün  başına vurmaya başladı.

    ARKA MASADA OTURAN MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ

    Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti.

    Masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı.

    Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı.

    Manisa'da kafede eski eşini darbeden zanlıya diğer müşteriler müdahale etti VİDEO

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kişiyi darbettikten sonra kaçan E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #1

    İKİ GENÇ SADECE İZLEDİ

    Olay anı kafetaryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, masada oturan E.Ç.'nin eski eşiyle tartışmasından sonra eline aldığı bardak ve bıçakla ayağa kalkıp 4 aylık bebeklerinin gözü önünde İ.Ö.'ye saldırdığı, defalarca kafasına ve karın bölgesine vurduğu görüldü.

    Görüntülerde şiddete uğrayan kadını arka masada oturan biri kadın 2 kişinin korumaya çalışıyor.

    2 kişinin E.Ç.'ye engel olmaya çalıştığı görülürken, o sırada yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü.

    Ayrıca görüntüde E.Ç.'nin kendisine engel olmak isteyen biri kadın iki kişiye de saldırıp olay yerinden kaçtığı yer aldı.

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #2

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #3

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #4

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #5

    Manisa’da eski eşini darbeden zanlıya müşterilerden müdahale #6

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