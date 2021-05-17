Manisa’da eve alkollü gelen babasını öldürdü

Evde çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitiren babanın, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı, cinayeti emniyette itiraf etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi Güneş Sokak’taki evine aşırı alkollü gelen İbrahim Şenpınar (53) ile eşi Ayşe Şenpınar (44) ve oğlu Mehmet Şenpınar (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışma, arbedeye dönüştü.

ARBEDE SIRASINDA BIÇAKLADI

Arbede sırasında İbrahim Şenpınar, bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Şenpınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri Ayşen Şenpınar'ı (44) evde, oğlu Mehmet Şenpınar'ı ise gittiği dayısının evinde gözaltına aldı.

Mehmet Şenpınar, emniyetteki ifadesinde babasını kendisinin bıçakladığını itiraf etti.

GÖĞSÜNE SAPLANDI

Babasının eve alkollü geldiğini bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını söyleyen Mehmet Şenpınar, elindeki bıçağın boğuşma sırasında babasının göğsüne saplandığını anlattı.

Mehmet Şenpınar’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.