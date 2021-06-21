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    Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı

    Soma'da bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Bahçede 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 23:23
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    Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı

    Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisini aldı.

    128 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

    Bugün saat 16.00 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararıyla yapılan aramada evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli G.K. gözaltına alınırken bitkilere el konuldu.

    Yaşlı kadının, 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Manisa da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı #1

    Manisa da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı #2

    Manisa da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı #3

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