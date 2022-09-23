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    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

    Anahtarını unuttuğu 3 katlı binanın en üst katındaki evine çatıdan inmek isterken, sarkıttığı ipin kopması sonucu metrelerce yükseklikten düşen 38 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
    • 23.09.2022 - 18:00
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    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairesinden çıkan Şahin Pekmezci (38), anahtarını içeride unuttu.

    Pekmezci, saat 10.30 sıralarına evine girmek için binanın çatısına çıktı ve sarkıttığı iple balkona inmek istedi.

    Beton zemine düştü

    Ancak bu sırada ip kopunca Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

    Şahin Pekmezci'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Düştüğü an kamerada

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pekmezci'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bu arada, Pekmezci’nin düştüğü anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Manisa’da çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalışırken düşüp öldü VİDEO

    Kurtarılamadı

    Şahin Pekmezci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Evli olduğu öğrenilen Şahin Pekmezci'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti #1

    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti #2

    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti #3

    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti #4

    Manisa’da evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti #5


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