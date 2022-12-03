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    Manisa'da evinin çatısı başına yıkıldı

    Demirci'de tek katlı bir evin çatısı bir anda çöktü. Çöken çatının altında kalan Hayri Bostan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
    • 03.12.2022 - 20:19
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    Manisa'da evinin çatısı başına yıkıldı

    Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hayri Bostan isimli vatandaşın evinin çatısı, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden çöktü.

    Çevredeki vatandaşların kopan gürültü sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine, olay yerine; jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çöken çatının altından çıkartıldı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Demirci İtfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrası Hayri Bostan, çöken çatının altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Tedavisine devam ediliyor

    İHA'nın haberine göre; ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Hayri Bostan'ın, tedavisine devam edildiği bildirildi.

    Manisa da evinin çatısı başına yıkıldı #1

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