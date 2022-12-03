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Manisa'da evinin çatısı başına yıkıldı

Manisa'da evinin çatısı başına yıkıldı

Demirci'de tek katlı bir evin çatısı bir anda çöktü. Çöken çatının altında kalan Hayri Bostan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.