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    Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

    Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 09.07.2022 - 19:24
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    Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

    Manisa'nın Alaşehir-Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

    38 yaşındaki Mustafa Kalfa yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil ile 64 yaşındaki Raif Demirel idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobil Taytan Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 kişi hayatını kaybettti

    Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Merve Kalfa yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Hüseyin Varol ile 69 yaşındaki Mustafa Kama, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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