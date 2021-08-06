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    Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

    Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

    Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüsle çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
    • AA
    • 06.08.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 07:59
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    Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.

    9 CAN KAYBI

    Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    30 YARALI

    Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

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