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- Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var
Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüsle çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
- AA
- 06.08.2021 - 07:17
- Güncelleme : 06.08.2021 - 07:59
Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.
9 CAN KAYBI
Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
30 YARALI
Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.