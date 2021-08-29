Manisa'da freni tutmayan kamyon yan yattı: 7 kişi yaralandı

Seyir halindeki nakliye kamyonu, frenlerinin tutmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yaralıların bulunduğu kamyonda, 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde 41 yaşındaki Ömer Dündar idaresindeki 42 BD 673 plakalı nakliye kamyonu, seyir halinde ilerlerken frenlerinin tutmadığını fark etti.

Dündar'ın kontrolünden çıkan kamyon, Kula-Alaşehir karayoluna savruldu ve yolun sol tarafındaki toprak alana yan yatarak durdu.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sebebiyle kamyon içerisinde bulunan 6'sı aynı aileden toplam 7 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Ömer Dündar ve aynı aileden Raziye Cekçeoğlu (44), Deniz Cekçeoğlu (20), Nurel Cekçeoğlu (51), Açelya Cekçeoğlu (12), Mustafa Cekçeoğlu (18) ve Sultan Büyükuğurlu'ya (94) ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılardan Raziye, Açelya, ve Mustafa Cekçeoğlu ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Ömer Dündar, Deniz Cekçeoğlu, Nurel Cekçeoğlu ve Sultan Büyükuğurlu Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaralı ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan Raziye ve Nurel Cekçeoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAMYONDA EV EŞYALARI YÜKLÜYDÜ

Kamyon içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişinin, Konya ilinden yola çıkarak İzmir'in Kiraz ilçesine taşındıkları ve kamyonda ev eşyalarının yüklü olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



