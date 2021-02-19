Tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca itfaiye ekiplerine bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 12 itfaiye aracı 3 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı tanker sevk edildi. Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Toplam 25 personelin müdahale ettiği yangına jandarma ekipleri de yol güvenliğini alarak olası bir kazanın önüne geçti.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO

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KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.