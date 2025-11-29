Manisa’da gıda ve hijyen denetimleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde, ilçe belediye ekipleriyle birlikte 7/24 esasına göre hijyen, gıda güvenliği ve kaldırım işgali denetimleri yapılıyor.

150 KİLOLUK TAVUK ETİNE EL KONULDU

Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan bir işletmenin imalathanesinde 150 kilo pişmiş tavuk eti bulundu. Gıda mühendislerinin tutanağı sonrası tavuk etleri imha edilmek üzere el konuldu. İşletme, hijyen ihlali, ruhsatsız faaliyet ve kaldırım işgali nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, denetimlerin ilçe belediyelerle koordineli olarak sürdüğünü belirtti. Son dönemde artan gıda zehirlenmelerine karşı denetim sayısının artırıldığını aktaran Hasturan, “Gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlarla ürünleri detaylı inceleyerek güvenli olmayanları tespit ediyor. Kaldırımları işgal edenlere de uyarılar yapılıyor, uymayanların mallarına el konuluyor” dedi.

Hasturan, denetimlerde kızartma yağı kullanımı, tuz miktarı ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edildiğini belirtti: