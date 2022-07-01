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    Manisa'da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar

    Kanalizasyon hattındaki göçükte toprak altında kalan işçi Lütfü Akalp'i kurtarmak için mesai arkadaşları, elleriyle kazı yaptı.
    • 01.07.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 15:00
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    Manisa'da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar

    Manisa'nın Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi'nde, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan kanalizasyon hattı çalışması sırasında, 3 metre derinliğindeki kanalda göçük meydana geldi.

    Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Lütfü Akalp, bir anda toprak yığını altında kaldı.

    Arkadaşlarını kurtarmak için elleriyle kazdılar

    İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer işçiler ise ekipler gelene kadar Akalp'i kurtarmak için toprağı elleriyle kazdı.

    İşçiler, Akalp'in boynunu topraktan çıkarıp, nefes almasını sağladı.

    Alana ulaşan itfaiye ekipleri de Akalp'i toprak altından çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

    Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan Lütfü Akalp, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa'da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar VİDEO

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #1

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #2

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #3

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #4

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #5

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #6

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #7

    Manisa da göçükteki iş arkadaşlarını elle kazarak kurtardılar #8


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