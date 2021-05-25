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    Manisa’da, gürültü kavgasında su dağıtıcısını bıçakladı

    Gürültü yaptığı gerekçesiyle su dağıtıcısını bıçaklayan şahıs, gözaltına alındı. Yaralanan çalışan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 17:40
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    Manisa’da, gürültü kavgasında su dağıtıcısını bıçakladı

    Manisa'da ikamet eden ve su dağıtıcısı olarak çalışan 23 yaşındaki Abdullah A., Turgutlu ilçesi Yılmazlar Mahallesi Yıldız Sokak üzerindeki siparişleri tamamladı.

    Abdullah A., kullandığı hafif ticari aracın arka kapısını tam olarak kapatamayınca 3-4 defa sert şekilde çarptı.

    Gürültüden rahatsız olan Hamza K. (44) isimli bir vatandaş, Abdullah A.’yı sert bir dil ile uyardı.

    TARTIŞMA ÇIKTI

    Abdullah A.’nın durumu izah etmesine vakit kalmadan tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hamza K., Abdullah A.’yı bıçakladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kolundan yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Hamza K., bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Manisa’da, gürültü kavgasında su dağıtıcısını bıçakladı #1

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