Manisa'da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar

Belediye temizlik işçileri, çöp konteynerine atılmış poşetin içinde canlı 3 güvencin buldu. Islak haldeki güvercinler, kurumaları sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

Manisa’nın Soma Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürütürken, bir çöp konteynerinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti.

KURUTULUP, DOĞAYA SALINDI

Merak edip baktıklarında poşet içinde ıslak halde 3 güvercin olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İşçiler poşetten çıkardıkları güvercinleri, kuruduktan sonra doğal ortamlarına bıraktı.