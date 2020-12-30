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    Manisa'da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar

    Belediye temizlik işçileri, çöp konteynerine atılmış poşetin içinde canlı 3 güvencin buldu. Islak haldeki güvercinler, kurumaları sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 08:09
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:21
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    Manisa'da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar

    Manisa’nın Soma Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürütürken, bir çöp konteynerinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti.

    KURUTULUP, DOĞAYA SALINDI

    Merak edip baktıklarında poşet içinde ıslak halde 3 güvercin olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    İşçiler poşetten çıkardıkları güvercinleri, kuruduktan sonra doğal ortamlarına bıraktı.

    Manisa da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar #1

    Manisa da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar #2

    Manisa da güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe attılar #3

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