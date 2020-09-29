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    Manisa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülenirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 07:39
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    Manisa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Manisa-Turgutlu karayolunun Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı hafif ticari araç, U dönüşü yapan İzzet Aguş'un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Kazada, otomobil sürücüsü İzzet Aguş ile hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A.(15), Fazile A.(43) ve Canan A.(18) yaralandı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan İzzet Aguş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    U dönüşü yapan araca çarptı: 1 ölü İZLE

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #1

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