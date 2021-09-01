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    Manisa'da evine kazdığı çukurda yakalandı

    Manisa'da geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı.
    • AA
    • 01.09.2021 - 01:01
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 01:08
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    Manisa'da evine kazdığı çukurda yakalandı

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari şüpheli Gökhan K'nin (40) yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.

    Manisa'da evine kazdığı çukurda yakalandı VİDEO

    EVİNE KAZDIĞI ÇUKURDA SAKLANDI

    Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.

    Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.

    Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.

    Manisa da evine kazdığı çukurda yakalandı #1

    OLAY

    27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K. (40), henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a (31) tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

    Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.

    Manisa da evine kazdığı çukurda yakalandı #2

    Manisa da evine kazdığı çukurda yakalandı #3

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