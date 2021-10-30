Manisa'da hastanenin güvenlik görevlisine saldırı

Turgutlu Devlet Hastanesi’nde bir grup, tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti. 5 kişinin gözaltına alındığı olayın ardından hastane çalışanları olaya tepki olarak eylem düzenledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi Süleyman D. ile tartışan bir hasta yakını, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bir süre sonra yanında kalabalık bir grupla hastaneye gelen hasta yakını ve beraberindekiler güvenlik görevlisi Süleyman D.’yi darbetti.

Durum üzerine diğer güvenlik görevlileri araya girerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından hastaneden ayrılan saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, saldırganların bulunduğu kahvehaneye giderek olaya karıştığı şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Yüzünden yaralanan Süleyman D. ise tedavi altına alındı. Süleyman D.’nin burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI HASTA KABUL ETMEDİ

Öte yandan saldırıya tepki gösteren hastane çalışanları, bir süre hasta kabul etmeyerek eylem yaptı.

Eylemin ardından hasta kabulüne devam edildi.