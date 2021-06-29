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- Manisa’da hayvana eziyet eden şahıs, para cezası ile serbest bırakıldı
Manisa’da hayvana eziyet eden şahıs, para cezası ile serbest bırakıldı
Yavru köpeği sopa ile döverek eziyet eden şahıs, bin 33 lira para cezası verilerek serbest bırakıldı.
- DHA
- 29.06.2021 - 14:41
- Güncelleme : 29.06.2021 - 14:48
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi 335 Sokak'a gelen kimliği belirsiz bir şahıs, yavru köpeğe sopayla vurup eziyet etti.
Acı içinde kıvranan köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Durum polise bildirildi.
KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edilen yavru köpek, Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Köpeğe eziyet eetiği tespit edilen M.Ç. isimli şahıs, olayda kullandığı sopa ile polis merkezine götürüldü.
Şahıs, 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği bin 33 lira ceza kesilerek, serbest bırakıldı.
Manisa’da hayvana eziyet eden şahıs, para cezası ile serbest bırakıldı VİDEO