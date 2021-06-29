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Manisa’da hayvana eziyet eden şahıs, para cezası ile serbest bırakıldı

Manisa’da hayvana eziyet eden şahıs, para cezası ile serbest bırakıldı

Yavru köpeği sopa ile döverek eziyet eden şahıs, bin 33 lira para cezası verilerek serbest bırakıldı.