Şehzadeler ilçesinde, hemzemin geçitte Osman Dilek idaresindeki otomobile, Ali S.’nin kullandığı tren çarptı. 150 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken, Dilek kazayı yaralı olarak atlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 354. Sokak'taki hemzemin geçitte, makinistliğini Ali S'nin yaptığı İzmir'e giden yolcu treni, Osman Dilek'in kullandığı otomobile çarptı.

Otomobil, trenle 150 metre sürüklendi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Osman Dilek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Trendeki yolcular, kaza yerine gelen halk otobüsleri ile Manisa Garı’na taşınarak başka bir yolcu trenine aktarıldı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Dilek, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında sıyrıklar olduğu belirtildi.

Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı VİDEO



“ARACI DURDURAMADI VE GEÇİDE GİRDİ”

Görgü tanıklarından Murat Yıldız, tren hemzemin geçide ulaşmadan bariyerlerin kapandığını gördüğünü belirterek, "Muhtemelen sürücü, aracı durduramadı ve geçide girdi. Tren, arabaya çarpıp götürünce biz de arkasından koştuk yardım amaçlı." dedi.