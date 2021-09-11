Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
387.000
-0.79%
EXEN Coin
24.69
-2.64%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı

    Şehzadeler ilçesinde, hemzemin geçitte Osman Dilek idaresindeki otomobile, Ali S.’nin kullandığı tren çarptı. 150 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken, Dilek kazayı yaralı olarak atlattı.
    • AA
    • 11.09.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 354. Sokak'taki hemzemin geçitte, makinistliğini Ali S'nin yaptığı İzmir'e giden yolcu treni, Osman Dilek'in kullandığı otomobile çarptı.

    Otomobil, trenle 150 metre sürüklendi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Osman Dilek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

    Trendeki yolcular, kaza yerine gelen halk otobüsleri ile Manisa Garı’na taşınarak başka bir yolcu trenine aktarıldı.

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı #1

    ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

    Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Dilek, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında sıyrıklar olduğu belirtildi.

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı VİDEO

    “ARACI DURDURAMADI VE GEÇİDE GİRDİ”

    Görgü tanıklarından Murat Yıldız, tren hemzemin geçide ulaşmadan bariyerlerin kapandığını gördüğünü belirterek, "Muhtemelen sürücü, aracı durduramadı ve geçide girdi. Tren, arabaya çarpıp götürünce biz de arkasından koştuk yardım amaçlı." dedi.

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı #2

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı #3

    Manisa’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir