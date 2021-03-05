Manisa'da hırsızlık şüphelisinin tepkisi şok etti

Hırsızlık yaptığından şüphelenilen bir kadın, market çalışanlarının uyarısı üzerine bir anda soyunmaya başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Market kasiyeri, alışveriş yapan bir kadın ve iki kızının durumundan şüphelenerek aileyi güvenlik kameralarını kontrol ettirmek için bekletmek istedi.

MARKET ORTASINDA SOYUNDU

O sırada öfkelenen kadın ise bir anda eteğini kaldırıp, altındaki şalvarı indirerek kasiyere arkasını döndü. Neye uğradıklarını şaşıran market çalışanları kadının üstünü toparlamasını istedi.

Uyarılara rağmen aynı hareketi yapan kadınla baş edemeyen çalışanlar, kadından şikayetçi olmayarak gitmesine izin verdi.

HIRSIZLIK KAMERA KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen market görevlileri, kadının yanındaki kızın raftan bir şeyler alarak pantolonunun içine soktuğunu ve kadının da kıza siper olduğunu tespit etti.

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