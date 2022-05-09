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    Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56  bin lira para cezası

    Akhisar ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası kesildi.
    • 09.05.2022 - 04:56
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    Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56  bin lira para cezası

    Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Adrese yapılan operasyonda horoz dövüştürdüğü tespit edilen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı.

    Kumar oynatılması için yer temin eden M.Ö. (44) ile H.T.'ye (36) ise adli işlem yapıldı.

    Cinayetten hükümlü firati de yakalandı

    DHA'nın haberine göre; baskın sırasında kaçmaya çalışan ve yapılan kimlik tespitinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö. (37) de yakalandı.

    Manisa da horoz dövüştüren 31 kişiye 56  bin lira para cezası #1

    Adreste yapılan aramada ise 20 bin 450 TL nakit para, saat, dövüşen horozların yaralarını dikmek için kullanılan iplik takılı 4 iğne, yara bandı, 14 horoz, ring olarak kullanılan kafes, 10 iskambil destesi, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan çarşaf kağıda el konuldu.

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