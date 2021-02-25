Manisa'da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza

Horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine düzenlenen baskında 34 kişiye, 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde ahşap palet doğrama işi yapan Y.G. isimli şahsa ait iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, dövüş sonrası kanlar içinde kalan 13 adet horoz ele geçirildi.

34 KİŞİYE 76 BİN TL CEZA

İş yerinde horoz dövüştürdüğü öğrenilen 34 kişiye de kumar oynama, koronavirüs tedbirlerini ihlal etme, hayvanlara eziyet ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna muhalefetten toplamda 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

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DÖVÜŞ İÇİN ÖZEL ALAN YAPTIRDILAR

Öte yandan iş yerinde horoz dövüştürülmek için özel bölme yaptırıldığı, yaptırılan bölmede ring alanı, horozlara özel numaralı dolaplar ve tribün bulunduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan horozlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.