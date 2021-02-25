Euro
8.8386
1.29%
Dolar
7.2161
0.65%
Altın
412.01
-0.87%
Borsa
1.488
0.35%
Bitcoin
365.248
1.67%
EXEN Coin
16.68
-0.95%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Manisa'da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza

    Horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine düzenlenen baskında 34 kişiye, 76 bin 24 TL para cezası kesildi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza

    Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde ahşap palet doğrama işi yapan Y.G. isimli şahsa ait iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, dövüş sonrası kanlar içinde kalan 13 adet horoz ele geçirildi.

    34 KİŞİYE 76 BİN TL CEZA

    İş yerinde horoz dövüştürdüğü öğrenilen 34 kişiye de kumar oynama, koronavirüs tedbirlerini ihlal etme, hayvanlara eziyet ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna muhalefetten toplamda 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

    Manisa'da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza

    DÖVÜŞ İÇİN ÖZEL ALAN YAPTIRDILAR

    Öte yandan iş yerinde horoz dövüştürülmek için özel bölme yaptırıldığı, yaptırılan bölmede ring alanı, horozlara özel numaralı dolaplar ve tribün bulunduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan horozlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Manisa da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza #1

    Manisa da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza #2

    Manisa da horoz dövüştüren 34 kişiye ceza #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir