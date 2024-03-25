Manisa'da husumetli kavgasında kan aktı! Öldürülen genç toprağa verildi

Bir husumetli kavgasında daha kan aktı..
Bu kez adres Manisa.
Akhisar ilçesinde dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Olcay Güler'in bulunduğu kahvehaneye gitti.
Çıkan tartışmada M.Ö., yanındaki tabanca ile Güler’in göğsüne doğru bir el ateş ederek kaçtı.
Hayatını kaybetti
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırgan yakalandı
Şüpheli M.Ö. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu tabanca ile birlikte yakalandı.
Cenaze töreni düzenlendi
Olcay Güler, bugün Akhisar Cemevi’nde ve çalıştığı Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından Akhisar Yeni Mezarlığı'na defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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