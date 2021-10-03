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    Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 1’i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 5 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 20:46
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    Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çocuk tartışması nedeniyle kavga çıktı.

    Gece, komşuların araya girmesiyle sakinleşen taraflar, bir sonraki gün yine kavgaya tutuştu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, kamyonet içerisindeki Ferdi Kasırga (18) ile Selçuk Kaya (25), tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

    Olay sırasında yoldan geçen Hanife Tarcan (40) isimli bir kadın da seken kurşunla yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların tedavisi sürerken, olayların daha fazla büyümemesi için Manisa'dan takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekipleri mahallede tedbir aldı.

    Manisa da iki aile arasında silahlı kavga #1

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı genişleten ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ş.K., E.K., S.K., H.D., Ş.B., İ.D., M.Ş.S. ve V.D.'yi gözaltına aldı.

    8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkartılan Ş.K, Ş.B, İ.D, M.Ş.S. ve V.D. tutuklanırken, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve S.K. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

    Manisa da iki aile arasında silahlı kavga #2

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