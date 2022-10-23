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    Manisa'da iki eve uyuşturucu baskını

    Turgutlu'da iki evde yapılan aramada, esrar maddesi ve çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirilirken baskınında, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • 23.10.2022 - 18:55
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    Manisa'da iki eve uyuşturucu baskını

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar, aralıksız devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise Manisa.

    İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda iki ayrı eve baskın düzenlendi.

    2 kişi gözaltında

    Yapılan çalışmalarda A.Ç. (30) isimli şüphelinin ikametinde 2 parça halinde 160 gram esrar maddesi, M.F. (30) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise toplam 46 adet sentetik ecza ele geçirildi.

    Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılırken, A.Ç. ve M.F. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

    Manisa da iki eve uyuşturucu baskını #1

    Manisa da iki eve uyuşturucu baskını #2


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