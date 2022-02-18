Manisa'da iki hırsız düşürdüğü telefon sayesinde yakayı ele verdi

Çalıntı traktör römorkunu satmaya çalışırken, alıcının şüphelenmesinin üzerine bölgeden kaçan 2 şahıs, bölgede düşürdüğü telefon sayesinde yakalandı.

Manisa'da çaldıkları traktör römorkunu satmaya çalışırken kendilerinden şüphelenen alıcıdan kaçan hırsızları düşürdükleri telefon ele verdi.

Mağdur A.Ç.(53) isimli şahıs 5 bin 300 TL karşılığında satın aldığı traktör römorkunun belgelerini istediğinde şahısların olay yerinden kaçtığını beyan ederek şikayette bulundu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yeri ve çevrelerinde yapılan araştırmalarda şüphelilerin cep telefonlarını olay yerinde düşürdükleri, hırsızlık ve suç kayıtları olabileceği değerlendirilerek yapılan aramalar neticesinde A.D. (31) ve Y.G. (25) isimli şüpheliler yakalandı.

ÇALINTI MAL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER

Yakalanan şüpheliler, hırsızlığa konu römorku ise Kağan Mahallesinden S.Ç. (39) isimli şahsın evinin önünden çaldıklarını ve A.Ç. isimli şahsa sattıklarını itiraf etti.

Şüpheli A.D. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.