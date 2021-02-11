Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, araçlardan biri refüje çarparak takla attı. Devrilen otomobilin içindeki yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinin E-96 karayolu üzerinde İzmir istikametine seyir halindeki Gökhan Ö. (31) yönetimindeki 45 ABM 051 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı kavşağından dönmeye çalışan Nevzat G. yönetimindeki 45 ST 020 plakalı otomobille çarpıştı. Gökhan Ö. kontrolündeki otomobil, yoldan çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atıp devrildi.

YARALI KURTULDULAR

Kazadan, Gökhan Ö. ile araçta bulunan, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Selami El S. (43) ile Abdurrahman El S. (40), diğer otomobilin sürücüsü Nevzat G. ve yanında yolcu olarak bulunan Bekir Ş. yaralı olarak kurtuldu.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Ö. ile Selami El S.’nin durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada çarpışmanın etkisiyle takla atan araç, çevredeki vatandaşların el birliğiyle yaralılar çıkarıldıktan sonra yol kenarına çekildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.