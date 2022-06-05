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    Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı

    Salihli ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.
    • 05.06.2022 - 02:35
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    Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı

    Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Işıklı kavşakta, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan N.G. (27) yönetimindeki otomobil, M.B. (36) yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

    Olay yerine ekipler sevkedildi

    Can pazarının yaşandığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı - Video

    1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Yaralanan her iki araç sürücüsü ile diğer yaralılar, M.G.(19), C.G.(19), Y.K.(58), E.B.(28) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

    Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı #1

    3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

    İHA'nın haberine göre sürücü N.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mert Kılıç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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