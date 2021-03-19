Manisa'da iki polis pitbull saldırısına uğradı

Manisa'da iki polis pitbull saldırısına uğradı

Tasmasız dolaştırdığı pitbull sahibini uyaran polislerin saldırıya uğrayıp, yaralandığı dehşet anlar kameraya yansıdı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Önleyici Hizmetler ekibinde görevli polis memurları B.K. ile F.B., köpeği gezdiren M.E.’yi (25) uyararak köpeğin uzaklaştırılmasını istedi.

PİTBULLU POLİSLERE SALDIRTTI

Bunun üzerine iddiaya göre sahibi, köpeğe komut vererek polislere saldırtıp olay yerinden kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları B.K. 30 gün, F.B. ise 2 gün rapor aldı.

Manisa'da iki polis pitbull saldırısına uğradı VİDEO

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan M.E, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine polis ekiplerce yakalanan pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde teslim edildi.

10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan, şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yasaklı ırk olması nedeniyle 10 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.