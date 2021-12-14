Manisa'da iki şüpheli evlerini müzeye çevirdi

Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon başlatan ekipler, şüpheli evde yaptıkları çalışmada Roma dönemine ait birçok tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir evde kaçak kazı yapıldığı ve içeride birçok tarihi eser olduğu ihbarı üzerine ilgili ekipler harekete geçti.

ŞÜPHELİ EVDE ARAMA YAPILDI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda H.Ö. (62) ve M.Ö. (70) isimli şahısların yaşadığı evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda evin tabanının kazıldığı ve evden Roma dönemine ait taban mozaiği bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan evde yaşayan 2 şüphelinin buldukları taban mozaiğini çevrelerine pazarlayarak satmaya çalıştığı öğrenildi.

BİRÇOK TARİHİ ESER BULUNDU

Evin eklentilerinde yapılan aramalarda çıkan tarihi eserler ise şaşkınlığa neden oldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma ekipleri tarafından ev ve eklentilerinde Roma dönemine ait taban mozaği, 3 adet Osmanlıca yazılı olduğu değerlendirilen çerçeve içerisinde belge, Bizans dönemine ait 1 adet tarihi küçük kazan, 1 adet kılıç, 2 adet kama, 2 adet barutluk, 2 adet metal sahın, 1 adet metal tabak, 2 adet metal yağdanlık, 1 adet kapı tokmağı, 1 adet sahın kapağı, 1 adet kapaklı ve kulplu bakraç, 3 adet kirkit, 1 adet pirinç kandil, 1 adet tarihi ütü, 2 adet halı makası, 1 adet kapaklı ve kollu kahve değirmeni, 2 adet boş kovan ve kazına kullanılan kürekler ele geçirildi.





2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ele geçirilen tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken H.Ö. ve M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.