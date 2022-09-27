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    Manisa'da indirimli halı, izdihama neden oldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir firma tarafından yapılan halı indirimi izdihama sebep oldu. Yaşanan izdihamda işyerinin camları kırıldı.
    • 27.09.2022 - 20:37
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 21:07
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    Manisa'da indirimli halı, izdihama neden oldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde, indirim izdihamı yaşandı.

    Vatansever Sokak'ta özel bir halı firmasının, maliyetine satış yapacağını açıklamasıyla yüzlerce vatandaş ucuz halı alabilmek için saatlerce bekledi.

    İşyerinin camları kırıldı

    Ucuz halı almak için mağazaya girmek isteyen vatandaşlar, izdihama neden olurken kalabalıktan dolayı işyerinin camları kırıldı.

    Bazı vatandaşlar ise indirimli halı satışını sosyal medyada gördüklerini ve halı almak için geldiklerini söyledi.

    "Cana gelmesin mala gelsin"

    Firma sahibi ise, "Cana gelmesin mala gelsin, canları sağ olsun bugün iyi bir satış oldu." dedi.

    Manisa'da indirimli halı, izdihama neden oldu VİDEO


    Manisa da indirimli halı, izdihama neden oldu #1

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