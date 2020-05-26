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    Manisa’da işçi minibüsü devrildi: 15 yaralı

    Salihli ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 14:57
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    Manisa’da işçi minibüsü devrildi: 15 yaralı

    Manisa’nın Salihli ilçesinden Ahmetli yönüne giden ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İsmail Olca, kullandığı 45 J 7763 plakalı minibüsle aynı yöne giden Ahmet Adamol yönetimindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken, yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Savrulan minibüs, refüje devrildi. Kazada sürücü İsmail Olca ile çoğu kadın toplam 14 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

    İLK MÜDAHALE KAZA YERİNDE YAPILDI

    Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

    YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2 kişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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