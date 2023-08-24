Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 30 yaralı Manisa'da tarım işçilerinin taşındığı midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Manisa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma-Savaştepe bölümünde Furkan Y. yönetimindeki otomobil, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Onur G. yönetimindeki midibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüs ters durdu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1'i ağır 30 yaralı

Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil ve midibüste sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.