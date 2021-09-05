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    Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı

    Üzüm bağına işçi taşıyan minibüs önce refüje çıktı, ardından reklam panosuna çarptı. Kazada, 18 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 17:56
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    Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan B. idaresindeki minibüs, Turgutlu Caddesi Nurlupınar Kavşağı yakınlarında önce refüje çıktı, ardından reklam panosuna çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibinin yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

    Kazada, minibüs şoförü İrfan B. de dahil olmak üzere 18 kişi yaraladı.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

    Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı #1

    Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı #2

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