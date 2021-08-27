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Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı
Manisa’nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 27.08.2021 - 21:43
- Güncelleme : 27.08.2021 - 21:57
Manisa’nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı VİDEO
Ayrıntılar gelecek...