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    Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı

    Manisa’nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 21:57
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    Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı

    Manisa’nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı VİDEO

    Ayrıntılar gelecek...

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #1

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #2

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #3

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #4

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #5

    Manisa da işçi servisi otomobille çarpıştı #6

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