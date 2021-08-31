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- Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
İşçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sulama kanalına devrildi. Şoförün yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 31.08.2021 - 16:47
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Kadir Ş. idaresindeki işçi servisi, sürücünün viraj alamaması sebebiyle sulama kanalına düştü.
Şans eseri minibüste işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.