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    Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi

    İşçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sulama kanalına devrildi. Şoförün yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 16:47
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    Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Kadir Ş. idaresindeki işçi servisi, sürücünün viraj alamaması sebebiyle sulama kanalına düştü.

    Şans eseri minibüste işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
    Manisa da işçi servisi sulama kanalına devrildi #1

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