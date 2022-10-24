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    Manisa'da işçiler, tadilat yaptıkları evi soydu

    Tadilat yaptıkları evden 200 bin lira değerinde altın çalan C.Y. ve N.C. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.
    • 24.10.2022 - 18:45
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    Manisa'da işçiler, tadilat yaptıkları evi soydu

    Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi’nde yaşayan O.A., evinden 200 bin lira değerinde altın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

    Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, iki gün önce evde inşaat işçisi olarak çalışan Ç.Y. ve N.C. isimli şahıslar takibe alındı.

    İşçiler hırsızlığı itiraf etti

    İHA'nın haberine göre; N.C.nin daha önce üç ayrı hırsızlık olayının faili olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

    Altınlar sahibine teslim edildi

    Altınları kendi rızaları ile sahibine teslim eden şüphelilerden C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan N.C.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Manisa da işçiler, tadilat yaptıkları evi soydu #1


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