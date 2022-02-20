Manisa’da işitme engelli kadın, yangında yaralandı

Tüplü televizyonun alev alması sonucu çıkan yangında, işitme engelli 70 yaşındaki S.O. isimli kadın, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan ve işitme engelli olduğu öğrenilen S.O'nun (70) evinde, ilk belirlemeye göre tüplü televizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunda yanıklar oluşan S.O, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.