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- Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti
Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti
Apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.
- AA
- 15.01.2022 - 17:55
- Güncelleme : 15.01.2022 - 18:36
Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
JANDARMA UZMAN ONBAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.
Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti VİDEO