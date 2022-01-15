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    Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti

    Apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 15.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 18:36
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    Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti

    Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    JANDARMA UZMAN ONBAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.

    Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti VİDEO

    Manisa da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti #1

    Manisa da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti #2

    Manisa da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti #3


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