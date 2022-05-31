Manisa'da Jeopark alanına atılan çöplere tepki

Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepkiye neden oldu.

Manisa'da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki Divlit Yanardağı'na, duyarsız vatandaşlar tarafından dökülen çöpler tepki topladı.

DHA'nın haberine göre; çöpler, bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi.

Çöpleri döken kişiler tespit edilecek

Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

































