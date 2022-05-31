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    Manisa'da Jeopark alanına atılan çöplere tepki

    Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepkiye neden oldu.
    • 31.05.2022 - 15:43
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    Manisa'da Jeopark alanına atılan çöplere tepki

    Manisa'da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki Divlit Yanardağı'na, duyarsız vatandaşlar tarafından dökülen çöpler tepki topladı.

    DHA'nın haberine göre; çöpler, bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi.

    Çöpleri döken kişiler tespit edilecek

    Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi.

    Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #1

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #2

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #3

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #4

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #5

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #6

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #7

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #8

    Manisa da Jeopark alanına atılan çöplere tepki #9


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