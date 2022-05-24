Manisa'da kaçak inşa edilen yapılar yıkılıyor

Marmara Gölü havzasında 2 kişinin inşa ettiği ağıllar, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından yıkıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde Marmara Gölü, Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; Gördes Çayı mevkiinde Gölmarmara Kaymakamlığı tarafından kaçak yapılan ağılların tahliye işlemleri için kaymakamlık ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ekipleri harekete geçti.

Güvenlik tedbirleri alındı

Ekiplerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 2 Asayiş Timi geniş güvenlik tedbirleri aldı.

2 kişin inşa ettiği kaçak yapılar yıkıldı

Söz konusu DSİ arazisi üzerinde kaçak yapısı olan A.O. (57) ve Ç.E.'nin inşa ettikleri ağıllar, ekipler tarafından ekskavatör ile yıkıldı.