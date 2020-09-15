Manisa'da kaçak kazıya drone destekli operasyon

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Ayrıca kazı sırasında maske takmayanlar hakkında işlem yapıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi.

Dün akşam saatlerinde Ayvatlar Mahallesi Çıngırakdere mevkiiinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren ekipler, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet suçu kapsamında ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen E.A. (24), A.G. (62), K.Ş. (47) ve K.Y. (60) isimli şahısları yakaladı.

İZİNSİZ KAZIYA GÖZALTI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şahıslardan üçü serbest bırakılırken, hakkında arama kararı olan K.Y. (60), mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Manisa'da kaçak kazı yapan şahıslar drone ile görüntülendi ViDEO

KAÇAK KAZIDA MASKE TAKMAMAYA CEZA

Öte yandan operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şahıstan üçüne, Kula Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararına Aykırı Hareket Etme (maske takmamak) suçundan da işlem yapıldı.

E.A. (24), K.Ş. (47) ve K.Y. (60) isimli şahıslar, maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmadıkları için ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim edilerek serbest bırakıldı.