Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

3. Derece sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi, kazı malzemeleri ve motifli irili ufaklı 15 adet tarihi eserle birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa jandarması, Yunusemre ilçesine bağlı 3. Derece sit alanı olan Akbaba kayası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki şahsı ellerinde çapa ve çekiçlerle yüzeysel kazı yaparken yakaladı.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

İsa Ç. (42), Abdul K.Ç. (34) isimli şahısların yanında 1 adet çanta, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet bıçak, 1 adet demir çubuk ve 3 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Şahıslar ve yanlarındaki malzemelerle birlikte kazı yapımı sonucunda araziden çıkarıldığı tespit edilen ve farklı motif ve şekillerde irili ufaklı toplamda 15 adet taş parçasının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.