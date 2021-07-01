Manisa’da, kadına şiddete müdahale eden İsmail Şen: İnsanlık duygusuyla hareket ettim

Bir kafeteryada boşanma aşamasındaki eşine saldıran adama, arka masada oturan İsmail Şen ile Zuhal Yurttaş müdahale etti. Şen, “İçinde insan sevgisi olan buna duyarsız kalmaz.” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde ikamet eden İmran Çelik, Soma maden faciasında 2 çocuğunun babasını kaybetti.

Çelik, yaklaşık bir buçuk yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı.

Evliliği boyunca sürekli şiddet gören İmran Çelik, 4 aydan önce bir kız çocuk sahibi oldu. 22 Mayıs’ta boşanma davası açtı.

SU BARDAĞINI BAŞINDA KIRDI

Turgay Çelik, boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryaya çağırdı.

4 aylık kızı ile kafeteryaya giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı.

Sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masadaki su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı.

KAMERAYA YANSIDI

Ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaraladı.

Kadının yardımına arka masada oturan İsmail Şen ve arkadaşı Zuhal Yurttaş koştu. Şen ve Yurttaş, İmran Çelik’e yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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POLİSE TESLİM EDİLDİ

İmran Çelik boynundan, sağ kulağından ve kolundan yaralandı.

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şiddet mağduru kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Turgay Çelik, kafeteryanın sahibi Murat İnce ve çevre esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

“ELİMDEKİ PEÇETELİĞİ FIRLATTIM”

Almanya'da yaşayan İsmail Şen, tanıdıklarını ziyaret için Soma'da bulunduğunu, kafeteryada oturdukları sırada olaya tanık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“O beyefendi, kadının arkasına dolandı. Bir anda kafasına bardakla vurdu. Panikledim. Elimdeki peçeteliği fırlattım. Ancak denk gelmedi. Arkasından üzerine çullandım. İtiş kakış oldu. Elindeki bıçakla hanımefendiye salladığını gördüm. Arkasından bana doğru bıçağı salladı.





“İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALMAZ”

O an hiçbir şey hissetmedim. İnsanlık duygusu, hanımefendiye yardım etme duygusuyla hareket ettim. Bir kadın ve bebeğini o halde görünce masada duramadım. Aciz bir kadına kalkıp böyle bir şey yapıyorsa insan değildir. İçinde insan sevgisi olan buna duyarsız kalmaz.”

“ARKADAŞIMIN PEŞİNDEN FIRLADIM”

Zuhal Yurttaş ise, "Kendimi çok kötü hissettim. Orada bir kadın ve bebeğin hayatı söz konusuydu. Yanımdaki arkadaşım müdahale etmeye kalktığında ilk olarak anlamadım. Sırtım dönüktü çünkü. Kadının 'yapma etme' diyerek attığı çığlık seslerini duyunca ben de arkadaşımın peşinden fırladım.

"O BEBEK ORADA ÖLEBİLİRDİ”

Tek mücadelemiz o an o kadına ve bebeğe zarar gelmemesiydi. Benim Türk toplumundan ve tüm beylerden ricam kadına şiddet bitsin artık. O bebek orada zarar görebilir, ölebilirdi. O kadın da ölebilirdi. Biz de zarar görebilirdik. Niyetimiz şartlar ne olursa olsun canımız pahasına hanımefendi ve bebeğinin kurtulmasıydı. Tek temennimiz, inşallah bu saatten sonra kadına şiddete bir dur denmesi.” dedi.

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